Vepara'ya kara para aklama soruşturması: 31 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri sistemi şirketi hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen denetim ve analizlerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde transfer edilerek finansal sisteme sokulduğu ve daha sonra yurt içi ile yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İncelemelerde, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev alan bazı şüphelilerin; yasa dışı gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden aktarılması ve gizlenmesine aktif şekilde katkıda bulundukları belirlendi. Bu faaliyetlerin “para nakline aracılık etme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma sonucunda; örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin örgüt içi görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Savcılık, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.