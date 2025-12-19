Vergi borcunu ödemeyen Uşak Belediyesi kara listeye girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve borçları yasal sınırların üzerine çıkan mükellefleri ifşa etti.

Bakanlık tarafından açıklanan ve 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla kesinleşen verilere dayanan askı listesinde, Uşak genelinde 84 farklı kurum, kuruluş ve işletmenin bulunduğu görüldü. Listede yer alan 86 mükellefin devlete olan toplam borcunun ulaştığı boyut ise dudak uçuklattı; rakamların toplamda 2,33 milyar TL’yi bulduğu kaydedildi.

TEKSTİLDEN GIDAYA HER SEKTÖR LİSTEDE

Yayımlanan borçlular listesinin sektörel dağılımı incelendiğinde, şehrin ticaret hayatını oluşturan hemen her iş kolundan firmanın tabloda yer aldığı göze çarptı. Tekstil, akaryakıt ve inşaat gibi lokomotif sektörlerin yanı sıra madencilik, gıda, nakliye, kimya, deri, plastik geri dönüşüm ve petrol ürünleri ticareti yapan işletmeler de listede sıralandı.

BELEDİYE ŞİRKETİ 27. SIRADAN GİRDİ

Listenin üst sıralarında ise yerel yönetime bağlı bir iştirak öne çıktı. Uşak Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uşak Belediyesi Personel Ltd. Şti., vergi borcunu ödemeyen işletmeler arasında kendine yer buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, belediye iştiraki olan şirketin toplam borcu 18 milyon 703 bin 883,01 TL olarak kayıtlara geçti. Bu borç yüküyle Uşak Belediyesi’ne bağlı şirket, listenin 27’nci sırasına yerleşti.