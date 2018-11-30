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Vergi, harç ve cezalara ne kadar zam geldi?

Vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2018 yılı son geçici vergi döneminden itibaren pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi artacak.

Vergi, harç ve cezalara ne kadar zam geldi?

Resmi Gazete'de yayımlananarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile harçlar ve cezalara 2019 yılında % 23.73 zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2019 yılı için vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 oldu.

Yeniden değerleme oranı hesabında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artış esas alındı.

Bu kapsamda vergi, ceza ve harçlara gelecek yüzde 23.75 oranındaki zam 2018 yılı son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #vergi #ceza #zam
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