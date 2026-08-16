Vergide SMS devrimi rekor getirdi! MTV tahsilatında tarihi rakam açıklandı

Özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Gelir Vergisi ikinci taksit döneminde gönderilen bilgilendirme mesajları sayesinde tahsilat oranları rekor seviyeye ulaştı.

MTV İKİNCİ TAKSİTİNDE 42.8 MİLYAR TL'LİK REKOR TAHSİLAT

MTV’nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibarıyla ödememiş olan 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Yürütülen dijital bilgilendirme faaliyetlerinin ardından:

Temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 mükellef ödemesini süresinde yaptı.

Yalnızca temmuz ayındaki MTV ikinci taksit tahsilatı 42 milyar 827 milyon 714 bin 284 TL oldu.

Ocak ve Temmuz dönemlerini kapsayan toplam MTV tahsilatı ise 98 milyar 19 milyon 917 bin 864 TL'ye ulaştı.

SMS ile hatırlatma yapılan mükelleflerin zamanında ödeme oranı, mesaj gönderilmeyenlere kıyasla yüzde 26 daha yüksek gerçekleşti.

Temmuz ayı tahsilatı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8 artış gösterdi.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN YÜZDE 75'İ SÜRESİNDE ÖDEDİ

Ticari, zirai, serbest meslek ile kira ve ücret geliri elde edip ikinci taksitini henüz yatırmamış olan 1 milyon 407 bin 625 mükellefe son ödeme günü öncesinde SMS gönderildi. Bu uygulamanın etkisiyle gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38'i ödemelerini yasal süresi içinde tamamladı.

YENİ MÜKELLEFLERE REHBERLİK VE BORÇ YAPILANDIRMA FIRSATLARI

Yeni Girişimcilere SMS Desteği: 2024'ten bu yana işe yeni başlayan 912 bin 615 mükellefe mevzuat, haklar ve bildirim yükümlülüklerini anlatan rehber bağlantıları SMS ile iletildi.

Düşük Faizli Taksitlendirmede Son Gün 31 Ağustos: Vergi dairesine borcu olanlara düşük tecil faiziyle taksit imkanı sunan düzenleme için son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak hatırlatıldı.

Varlık Barışı: Yurt içi ve yurt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulama ise 31 Temmuz 2027 tarihine kadar devam edecek.

BAKAN ŞİMŞEK: "GÖNÜLLÜ UYUMU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Elde edilen rekor tahsilat verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu açıklamada bulundu:

"Vergi sisteminde önceliğimiz, mükelleflerimizin yükümlülüklerini doğru, kolay ve zamanında yerine getirebilecekleri bir yapı oluşturmaktır. Dijital uygulamalar, davranışsal kamu politikaları ve mükellef odaklı hizmet anlayışımızla gönüllü uyumu güçlendirmeye devam ediyoruz. Vergisini zamanında ödeyerek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum."