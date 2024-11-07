Vergideki artışlardan sonra kaçak telefon oranı rekor kırdı!

Yüksek vergiler ve taksit sınırlamaları nedeniyle kaçak telefon oranı rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlar, kayıt dışı telefon ticaretini azaltmak için vergi oranlarının düşürülmesi ve daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması gerektiğini vurguluyor.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Vergideki artışlardan sonra kaçak telefon oranı rekor kırdı!
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Artan vergiler ve taksit sınırlamaları cep telefonu talebini artırırken kaçak telefon oranı yüzde 35’e çıkarak rekor kırdı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu durumun sektörde kayıt dışılığı arttırdığını ve istihdamı olumsuz etkilediğini vurguladı.

'3,5 MİLYON KAÇAK TELEFON'

Turnacı, Türkiye’deki cep telefonu pazarının yıllık 10-12 milyon adet olduğunu belirterek, kaçak telefon sayısının 3 ile 3,5 milyon arasında olduğunu söyledi. Yüksek vergilerin kayıt dışılığı artırarak sektörel gelişimi engellediğine dikkat çeken Turnacı, makul vergi oranlarıyla daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturulması gerektiğini ifade etti.

'VERGİDEKİ NORMALLEŞME SATIN ALMAYA YANSIYACAK'

Yüksek vergiler ve taksit sınırlamalarının sektöre etkisi üzerine konuşan Turnacı, “Vergiler normalleşirse kayıt dışılık azalır, devlet gelirleri artar,” dedi. Ayrıca, Türkiye'nin altyapı yatırımlarının diğer ülkelerle rekabet edebilir seviyeye gelmesi gerektiğini belirtti.

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