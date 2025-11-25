Veri silme skandalı! Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya rekor ceza

Rekabet Kurulu, Coca-Cola İçecek (CCİ) şirketinde gerçekleştirdiği yerinde denetimler sırasında ciddi bir ihlal tespit etti.

Kurul, bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesiyle, yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı kanaatine vardı. Bu durum, şirkete 282,4 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına gerekçe oluşturdu.

TEK BİR SİLME İŞLEMİ DAHİ AĞIR CEZA GETİRİYOR

Rekabet Kurulu tarafından yapılan resmi açıklamada, yerinde inceleme süreçlerine dair önemli uyarılarda bulunuldu. Kurul, denetim başladıktan sonra "hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğine" dikkat çekti. Kurul’dan yapılan değerlendirmede, denetim sırasında gerçekleştirilen "Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor" ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Kurul’un incelemelerde en güncel ve yüksek teknolojili cihazları kullandığı ve bu sayede "veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor" bilgisi verildi.

Rekabet Kurulu, inceleme kapsamının sınırlarını da netleştirerek, denetimin yalnızca işle ilgili verileri kapsadığını ve "kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor" açıklamasını yaptı.

CEZADAN KAÇINMANIN TEK YOLU ŞEFFAF İŞ BİRLİĞİ

Coca-Cola İçecek’e uygulanan bu yüksek tutarlı para cezasının, tüm şirketler için caydırıcı bir emsal teşkil ettiğinin altı çizildi.

Kurul açıklamasında, bu kararın "tüm şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde olduğuna" vurgu yapıldı. Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve şeffaflık konusunda şunlar belirtildi: "Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu."