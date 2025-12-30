Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile YouTuber Taner Çağlı’nın hakimlikteki ifadelerine ulaşıldı.

Her iki ismin de ifadelerinde Mehmet Akif Ersoy’a dair verdikleri bilgiler ve yönelttikleri suçlamalar dikkat çekti.

Sabah Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, Veyis Ateş savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti. Ersoy ile olan ilişkisine değinen Ateş, ziyaretlerin içeriğini şu sözlerle anlattı: "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur."

Yaşanan sürecin kariyerine zarar verdiğini belirten Ateş, savunmasına şöyle devam etti: "İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım."

Yaz aylarını şirketine kayıtlı teknesinde geçirdiğini ifade eden YouTuber Taner Çağlı ise Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Ersoy ile geçtiğimiz yıllarda bir video çekimi vesilesiyle tanıştıklarını belirten Çağlı, olayın gelişimini şöyle anlattı: "Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim."

"BÖYLE BİR İNSANI AĞIRLADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM"

Yazları 9 yaşındaki kızıyla birlikte teknede kaldığını belirten Çağlı, o gece yaşananlara ve gördüğü manzaraya dair şunları söyledi: "Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum."

Kendisinin bir öğretmen olduğunu ve uyuşturucuya karşı yayınlar yaptığını savunan Çağlı, Ersoy'a yönelik sert ifadeler kullanarak, "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım" dedi.

Öte yandan, her iki ismin tutuklanma gerekçesinde ise dosyadaki delil durumuna dikkat çekildi. Kararda, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan şahısların atılı suça ilişkin yer, zaman ve şahit isimlerini zikrederek ayrıntılı beyan verdikleri vurgulandı. Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin mevcut olduğu belirtildi.