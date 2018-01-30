Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan açıklama

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun.



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