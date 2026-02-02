Veysel Şahin'e yönelik yasadışı bahis soruşturmasında 1 şüphelinin daha malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Veysel Şahin'in yönettiği yasa dışı bahis ağına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Şahin'in kurduğu platformlar üzerinden bahis oynattığı ve bu sistemlere teknik altyapı desteği sağladığı iddiaları üzerine yürütülen dosyaya yeni bir isim daha eklendi.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ, KARAR ÇIKTI

Soruşturma makamları, Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen 'Darkex' isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi Şeref Yazıcı'yı mercek altına aldı. Dosyaya giren MASAK raporları, Yazıcı'nın üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç elde ettiğini ortaya koydu.

Savcılık, '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el konuldu. Tedbir kararı uygulanan varlıklar arasında taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduatlar ile kripto para piyasasındaki varlıklar yer aldı.

500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO SERVET DONDURULDU

Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise yurt dışı varlıklarında yaşandı. Şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde tutulan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlığın, hesabın bulunduğu uluslararası şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Bloke edilen bu devasa tutarın Türkiye'ye iade edilmesi için başlatılan resmi işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.