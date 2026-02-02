Veysel Şahin'e yönelik yasadışı bahis soruşturmasında 1 şüphelinin daha malvarlığına el konuldu

Yasa dışı bahis soruşturması kripto dünyasına uzandı; Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu tespit edilen Darkex’in sahibi Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık varlığı donduruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Veysel Şahin'e yönelik yasadışı bahis soruşturmasında 1 şüphelinin daha malvarlığına el konuldu
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Veysel Şahin'in yönettiği yasa dışı bahis ağına yönelik soruşturmayı derinleştirdi.

Şahin'in kurduğu platformlar üzerinden bahis oynattığı ve bu sistemlere teknik altyapı desteği sağladığı iddiaları üzerine yürütülen dosyaya yeni bir isim daha eklendi.

MASAK RAPORLARI İNCELENDİ, KARAR ÇIKTI

Soruşturma makamları, Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen 'Darkex' isimli kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi Şeref Yazıcı'yı mercek altına aldı. Dosyaya giren MASAK raporları, Yazıcı'nın üzerine atılı eylemlerle haksız kazanç elde ettiğini ortaya koydu.

Savcılık, '7258 sayılı yasaya muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el konuldu. Tedbir kararı uygulanan varlıklar arasında taşınır ve taşınmaz mallar, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduatlar ile kripto para piyasasındaki varlıklar yer aldı.

500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO SERVET DONDURULDU

Operasyonun en dikkat çekici boyutu ise yurt dışı varlıklarında yaşandı. Şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde tutulan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlığın, hesabın bulunduğu uluslararası şirket tarafından dondurulduğu öğrenildi. Bloke edilen bu devasa tutarın Türkiye'ye iade edilmesi için başlatılan resmi işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Diyanet takvimi yayımladı: 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün?Diyanet takvimi yayımladı: 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün?Yurt
MEB takvimi duyurdu: Ara tatil ve Ramazan Bayramı çakıştıMEB takvimi duyurdu: Ara tatil ve Ramazan Bayramı çakıştıEğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

veysel şahin
Günün Manşetleri
İstanbul'da ocak ayının zam şampiyonu uçak bileti oldu!
Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın
Şanlıurfa merkezli tefeci operasyonu
Robert Kolej'den Epstein açıklaması
Antalya'da yolcu otobüsü devrildi...
Türkiye Suriye'den ne zaman çekilecek?
Cumhuriyet ‘bellek yitimi’ olarak hedefte
"Dünya bir saçmalıkla karşı karşıya"
Bursa'da polisi pizzacı kılığına girdi
Suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Çok Okunanlar
Kar, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak? Kar, sağanak ve fırtına hangi illeri vuracak?
Altın haftaya kayıpla başladı Altın haftaya kayıpla başladı
2 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 2 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu 68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor? 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz veriyor?