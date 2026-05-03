VIP oda şebekesine dev operasyon: 5 ilde şantaj çetesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, şebekenin kirli yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı.

VIP ODA TUZAĞI VE ŞANTAJ YÖNTEMİ

Şüphelilerin, sanal medya platformları üzerinden müstehcen yayınlar yaparak mağdurları ağlarına düşürdüğü belirlendi. "VIP oda" vaadiyle hedef seçtikleri kişilerle görüntülü görüşme yapan şebeke üyelerinin, bu anları gizlice kaydettiği tespit edildi. Şebekenin, söz konusu görüntüleri mağdurların ailelerine ve yakın çevrelerine göndermekle tehdit ederek sistemli bir şekilde şantaj yaptığı ve haksız kazanç sağladığı anlaşıldı.

9 AYDA 70 MİLYON TL'LİK KRİPTO TRAFİĞİ

Soruşturma derinleştirildikçe şebekenin ulaştığı mali büyüklük de deşifre edildi. Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, son 9 ay içerisinde yaklaşık 70 milyon TL tutarında devasa bir işlem hacmine ulaştı. Elde edilen suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla paranın düzenli olarak kripto varlık piyasalarına aktarıldığı saptandı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE DİJİTAL MATERYALLER

Toplanan delillerin ardından Tekirdağ merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli illerinde operasyon için düğmeye basıldı. Önceden belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 9’u kadın toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeğinin yanı sıra şantaj faaliyetlerinde kullanılan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ADLİ SÜREÇ: 11 TUTUKLAMA

Emniyetteki sorguları tamamlanan 16 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.