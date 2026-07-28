Vize almak isterken dolandırıldılar! 10 ilde dev operasyon

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 10 ilde, vize almak isteyen vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden dolandıran şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vize almak isterken dolandırıldılar! 10 ilde dev operasyon
Yayınlanma:

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, sahte siteler aracılığıyla vatandaşları ağına düşüren şebekenin faaliyetleri derinlemesine incelendi. Soruşturma kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde Didim merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya illerinde 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Ekiplerin yürüttüğü bu kapsamlı operasyonda toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 27 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari durumdaki 14 şüpheliyi arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

"111 MAĞDUR ŞAHIS DAHA DOLANDIRILMIŞ"

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü detaylı çalışmalarda, çetenin ulaştığı haksız kazancın boyutu da tam olarak netleşti. Dosyadaki incelemelerde, şebekenin eylemlerine devam ettiği ve "111 mağdur şahıs daha dolandırılmış" olduğu belirlendi. Soruşturmanın bu ayağında, şüphelilerin ağına düşürdükleri yeni mağdurlardan toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suç geliri elde ettiği tespit edildi.

ŞEBEKENİN İLK AYAĞI ŞUBAT AYINDA ÇÖKERTİLMİŞTİ

Dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Didim Büro Amirliği ekipleri, şebekeye yönelik ilk büyük hamleyi geçtiğimiz kış aylarında yapmıştı. 10 Şubat 2026 tarihinde, yine Didim merkezli yürütülen o dönemki çalışmalarda İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlenmişti.

Söz konusu tarihteki soruşturmada şüphelilerin, Türkiye genelinde vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için resmi olarak yetkilendirilen kurumların web sayfalarının birebir benzeri olan 5 sahte internet sitesi oluşturdukları saptanmıştı. Kurulan bu sahte sistem üzerinden 60 mağdurdan 1 milyon 692 bin 530 TL haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarılmıştı. Şubat ayındaki bu ilk operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 13 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Arabaya bindirdiği arkadaşına silah çekti! Kendi borcunu zorla ona ödettirdiArabaya bindirdiği arkadaşına silah çekti! Kendi borcunu zorla ona ödettirdiYurt
Yalova'da dehşet! İş yeri sahibini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiYalova'da dehşet! İş yeri sahibini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiYurt
aydın operasyon
Günün Manşetleri
Vize almak isterken dolandırıldılar
Türkiye ve Irak arasında 3 yeni işbirliği anlaşması imzalandı
Havadan ve karadan müdahale sürüyor
İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığı operasyonu
Önemli açıklamalar
Doğu Perinçek'ten TUSAŞ yangını sonrası açıklama
MEB 2026-2027 çalışma takvimi ve okulların açılış tarihi belli oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki ilanlara dev baskın!
İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı suç örgütüne eş zamanlı baskın!
Meteoroloji'den 28 Temmuz Salı raporu
Çok Okunanlar
5 Milyon 100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 5 Milyon 100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat! 29 Temmuz Çarşamba gününe dikkat!
İstanbul 29 Temmuz kesintisi programı İstanbul 29 Temmuz kesintisi programı
Bursa'da kahreden olay! Kayıp 2 yaşındaki Kadir havuzda ölü bulundu Bursa'da kahreden olay! Kayıp 2 yaşındaki Kadir havuzda ölü bulundu
İstanbul'da sular kesiliyor! İstanbul'da sular kesiliyor!