Vize almak isterken dolandırıldılar! 10 ilde dev operasyon

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, sahte siteler aracılığıyla vatandaşları ağına düşüren şebekenin faaliyetleri derinlemesine incelendi. Soruşturma kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde Didim merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya illerinde 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Ekiplerin yürüttüğü bu kapsamlı operasyonda toplam 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 27 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari durumdaki 14 şüpheliyi arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

"111 MAĞDUR ŞAHIS DAHA DOLANDIRILMIŞ"

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü detaylı çalışmalarda, çetenin ulaştığı haksız kazancın boyutu da tam olarak netleşti. Dosyadaki incelemelerde, şebekenin eylemlerine devam ettiği ve "111 mağdur şahıs daha dolandırılmış" olduğu belirlendi. Soruşturmanın bu ayağında, şüphelilerin ağına düşürdükleri yeni mağdurlardan toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suç geliri elde ettiği tespit edildi.

ŞEBEKENİN İLK AYAĞI ŞUBAT AYINDA ÇÖKERTİLMİŞTİ

Dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Didim Büro Amirliği ekipleri, şebekeye yönelik ilk büyük hamleyi geçtiğimiz kış aylarında yapmıştı. 10 Şubat 2026 tarihinde, yine Didim merkezli yürütülen o dönemki çalışmalarda İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlenmişti.

Söz konusu tarihteki soruşturmada şüphelilerin, Türkiye genelinde vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için resmi olarak yetkilendirilen kurumların web sayfalarının birebir benzeri olan 5 sahte internet sitesi oluşturdukları saptanmıştı. Kurulan bu sahte sistem üzerinden 60 mağdurdan 1 milyon 692 bin 530 TL haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarılmıştı. Şubat ayındaki bu ilk operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, 13 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.