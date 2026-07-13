Vizesiz ülkelerde eğitim kampı kurmuşlar! FETÖ’nün güncel yapılanmasına 13 ilde eş zamanlı operasyon

MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak bir çalışmaya imza attı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) yeniden güç kazanma ve faaliyetlerini sürdürme hedefleri doğrultusunda İstanbul'u sözde bölgelere ayırdığı, bu bölgelere sözde sorumlular atayarak yeni eleman arayışına girdiği tespit edildi. Güvenlik güçleri bu tespitlerin ardından harekete geçerek İstanbul başta olmak üzere Muğla, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Elazığ, Ankara, Kahramanmaraş, Niğde, Bursa, Gaziantep ve Giresun’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

GİZLİ TANIKTAN ÇIKAN SD KART ELE VERDİ

Operasyonun düğmesine basılmasını sağlayan bulguların başında, itirafçı bir gizli tanıktan elde edilen SD kart geldi. İçerisindeki veri kaydı incelenen şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasındaki şahıslarla irtibat kurduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde bu kişilerin örgüte müzahir kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para gönderdiği, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör ve ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu saptandı.

Ayrıca şüphelilerin mahrem yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

VİZESİZ ÜLKELERDE EĞİTİM KAMPLARI DÜZENLENMİŞ

Yürütülen tahkikat, güncel yapılanma içerisindeki örgüt üyelerinin güvenlik ve gizliliği sağlamak amacıyla toplantılarını internet tabanlı uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiğini gösterdi. Üniversite öğrencilerini bir arada tutmayı hedefleyen örgütün, yeni eleman kazanmak, kamu kurumlarına sızmak ve örgütsel aidiyeti artırmak için vize istemeyen ülkelerde eğitim kampları düzenlediği ve mensuplarının bu kamplara katıldığı saptandı.

Eğitim kamplarına katılan bazı örgüt mensuplarının İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde örgütün güncel finans yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Bu kişilerin sözde "himmet" ve "bağış" adı altında para toplayarak örgüt üyeleri arasında para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yakalanan 78 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda büyük miktarda nakit para ve değerli eşya bulundu. Ekipler adreslerde 1 milyon 69 bin 310 TL, 78 bin 800 dolar, 6 bin 330 Euro, 130 İngiliz Sterlini ve 765 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Operasyon kapsamında tevkif edilen 78 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyeleri ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.