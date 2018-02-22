Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi tarafından ateş açıldığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Konak, “Olayın benimle alakası yok” dedi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın İstanbul Ataşehir'de sahneye çıktığı barın önüne gelen iki kişiden biri, sanatçı aleyhinde hakaretlerde bulunduktan sonra elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olaydan sonra müşteri olduğunu belirten bir kişi saldırganlardan birini ayağından vururken, diğerine de darp etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, mekanı basan iki saldırganı hastaneye kaldırırken, müşteri olduğunu belirten kişiyi ise gözaltına aldı.



Olay saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de sanatçı Volkan Konak'ın aynı zamanda 50'inci yaş gününü kutladığı barın önünde meydana geldi. İddiaya göre sanatçı Konak, sahnede şarkı söylediği sırada barın önüne otomobille gelen iki kişiden biri elinde pompalı tüfekle araçtan indi. Mekanın sahiplerinin akrabası olduğu öne sürülen İ.Ç. adındaki şüpheli iddiaya göre Volkan Konak'a hakaretler yağdırdıktan sonra "Vatan hainini Volkan konağı sahneye niye çıkardınız" diyerek havaya ateş açtı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından saldırganlar ile barın korumaları arasında arbede yaşandı. Bu sırada müşteri olduğunu belirten M.Y., kaçmaya çalışan saldırganlara müdahale etti. Çıkan arbede sırasında mekanı basmaya gelen saldırganlardan Ş.D. bu kişi tarafından tabanca ile ayağından vurulurken, İ.Ç. ise darp edildi.





"Benimle alakası yok"

Ünlü şarkıcı Volkan Konak olaydan haberinin bile olmadığını belirterek “Benle alakası yok, alkollü olan mekanlarda olur bu. Ben zaten sahnedeydim, haberim bile yok. O yüzden sorun yok. İşgüzar arkadaşlar böyle bir metin yazmış bilmiyorum ama. Böyle bir mevzu yaşanmış ama benimle ilgisi yok. Bizle alakası yok burada biri öyle havaya ateş atmış gitmiş haberimiz yok. Ailem de çok üzgün yanlış haberler internette dolaşıyor. Ben sahnedeydim şarkı söylüyordum, yaş günüm vardı, dostlarımlayım” dedi.

Vatan haini diyerek havaya ateş açıldığı sorusuna ise Konak “ O cümle bana yakışmaz zaten, o yanlış bir haber. Tüm dostlarım burada Polat burada, Ali Ağoğlu burada hep bütün dostlarım burada. Şeklinde konuştu.



Ne olmuştu?

Hürriyet internet sitesi "özel haber" anonsuyla geçtiği haberde, " Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı." şeklinde haber geçmişti.



Hürriyet haberinde, "Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi bar korumaları tarafından vurularak yakalandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi." demişti.





Volkan Konak kimdir?

27 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Volkan Konak aslen Maçka, Trabzonludur. Türk halk müziği sanatçısı olan Volkan Konak birçok albüm çıkarmış ve ödüller almıştır.

lk, orta ve lise eğitimini Maçka'da alan Volkan Konak daha sonra öğretmeninin desteği ile 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 senesinde konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 senesinde master eğitimini tamamladı.



İlk albümünü 1989 yılında çıkaran Volkan Konak 1993 yılında çıkardığı Efulim şarkısıyla adından söz ettirdi.



İşte Volkan Konak'ın müzik kariyeri

1989 yılında Suların Horon Yeri albümünü çıkardı

1993 yılında Efulim albümünü çıkardı

1994 yılında Gelir misin Benimle albümünü çıkardı

1996 yılında Volkanik Parçalar albümünü çıkardı

1998 yılında Pedaliza albümünü çıkardı

2000 yılında Şimal Rüzgarı albümünü çıkardı

2003 yılında Maranda albümünü çıkardı

2006 yılında Mora albümünü çıkardı

2009 yılında Mimoza albümünü çıkardı

2012 yılında Lifor albümünü çıkardı

2015 yılında Manolya albümünü çıkardı



Volkan Konak evli ve üç çocuk babasıdır.





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