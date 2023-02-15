Vural Savaş'tan acı haber

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi.



Antalya'da 21 Ağustos 1938'te doğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı. Yargıtay üyeliğine 1987'de seçilen Savaş, 17 Ocak 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001'de, kendi isteği ile emekliye ayrıldı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Batı destekli irtica ile mücadelede veren Savaş, bölücü terör örgütü PKK’nın yasal uzantısı olan HADEP’in kapatılması davasının iddianamesini hazırlamıştı.



4 Ciltlik "Türk Ceza Kanununun Yorumu", 2 Ciltlik "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu" adlı eserleri olan Vural Savaş’ın "İrtica ve Şeriata Karşı Militan Demokrasi", “Militan Atatürkçülük”, “Atatürk'ün Kemiklerini Sızlatan Parti: CHP” gibi çok sayıda kitabı bulunuyor.



FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz tertiplerine karşı mücadelenin içinde yer alan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, bir dönem Ulusal Kanal’da programcılık, Aydınlık Dergisi’nde de köşe yazarlığı yapmıştı.