"Vurdum kafasına, öldürdüm" demişti! Hatice Temel davasında karar çıktı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ameliyat olan okul arkadaşını ziyaret etmek için girdiği evde darp ve nitelikli cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hatice Temel'in davasında karar çıktı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasında hâkim heyeti, "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan yargılanan Şükrü E.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.
Heyet, sanığın yargılama boyunca sergilediği tutumu göz önünde bulundurarak herhangi bir takdiri indirime gitmedi. Duruşmaya Hatice Temel'in yakınları ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Şükrü E. mahkeme salonunda yer almadı. Hükümle birlikte sanığın tutuklanmasına karar verildi ve hakkında yakalama emri çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Dava, 10 Kasım 2023 sabahına dayanıyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice Temel, o gün hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye gitmiş, ardından köyüne dönmüştü. İddianamedeki bilgilere göre Temel, köy içinde yürürken Şükrü E.'nin evinin önünden geçti ve daha önce ameliyat geçiren okul arkadaşını görmek üzere içeri girdi.
İddiaya göre Şükrü E., eşinin evde olmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Temel'in buna karşı çıkıp direnmesi üzerine sanığın onu darp ettiği ve nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor. Hatice Temel, evin giriş kısmında hayatını kaybetti.
İddianamede yer alan bir başka detay da sanığın olay sonrası davranışına ilişkin. Buna göre Şükrü E., evden çıktıktan sonra köyde ekmek dağıtan Yakup T. ile karşılaştı ve Hatice Temel'i kastederek "Vurdum kafasına, öldürdüm" dedi. Yakup T.'nin daha sonra eve bakıp Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, bunun üzerine durumu yakınlarına bildirdiği ifade ediliyor.
Dosyada yer alan Adli Tıp Kurumu raporu, Hatice Temel'den alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle örtüştüğünü ortaya koydu. Rapora göre Temel'de saptanan yaralanmalar tek başına ölümcül nitelikte değildi; ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının yol açtığı fiziksel efor ve stres, kadının önceden var olan kronik kalp-damar rahatsızlığını tetikledi. Adli Tıp değerlendirmesinde Temel'in ani kalp ölümü sonucu hayatını kaybettiği, bu ölümle maruz kaldığı saldırı arasında doğrudan neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi.
SANIK SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
Soruşturma sürecinde ifade veren Şükrü E., cinsel saldırı suçlamasını kabul etmedi. Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, onu ilişkiye zorlamadığını ve ölümüne neden olma niyeti taşımadığını savundu. Sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde ise Temel'in yanağına elleriyle iki kez vurduğunu, ardından oradan kaçtığını anlattı. Sanık ayrıca Temel'i tanımadığını, aralarında komşuluk ilişkisi de bulunmadığını öne sürmüştü.
Hatice Temel'in ölümü üzerine Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay günü gözaltına alınan Şükrü E., "mağduru bitkisel hayata girdirecek veya öldürecek şekilde cinsel saldırı" suçlamasıyla 10 Kasım 2023'te Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Sanık bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra, 14 Kasım 2024'te aynı hâkimlik kararıyla tahliye edildi.
Suçun ağır ceza mahkemesinin yetki alanına girmesi nedeniyle dosya Antalya Adliyesi'ne gönderildi. Şükrü E. hakkında hazırlanan iddianame Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava resmen açıldı. İddianameyle birlikte savcılık sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti; ancak mahkeme bu talebi reddedip adli kontrol tedbiriyle yargılamanın sürdürülmesine karar verdi. Davanın 7'nci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Şükrü E.'nin "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.
Duruşma sonrasında açıklama yapan ailenin avukatı Beyza Keser, sürecin uzunluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Üç yıldır devam eden hukuk sürecinde bugün ilk derece mahkemesinin kararına ulaştık. Mahkeme, nitelikli cinsel saldırı suçu yönünden cezayı önce 15 yıl hapis olarak belirledi. Ancak saldırı sonucunda Hatice Temel'in hayatını kaybetmesi nedeniyle sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Sanığın yargılama sürecindeki tutumunu dikkate alan mahkeme takdiri indirim uygulamadı. Karar duruşmasına katılmayan sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri çıkarıldı. Bu, ilk derece mahkemesinin kararıdır. Dosyayı istinaf ve temyiz aşamalarında da takip edeceğiz."
Ailenin diğer avukatı Bekir Keser de kararı değerlendirerek, "Kamuya ve aileye karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz için mutlu ve gururluyuz. Böyle olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.
Hatice Temel'in kızı Durdu Tulum, kararın ardından duygularını şöyle ifade etti: "Bugün sadece Hatice Temel'in değil, tüm kadınların, kız çocuklarının ve annesi olan herkesin duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık, adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz." Temel'in oğlu Turgut Temel ise "Adalet yerini buldu, istediğimiz oldu. Avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Başka anneler ölmesin, başka kuzular ağlamasın" sözleriyle tepkisini dile getirdi.