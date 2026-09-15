"Vurdum kafasına, öldürdüm" demişti! Hatice Temel davasında karar çıktı

NE OLMUŞTU?

Dava, 10 Kasım 2023 sabahına dayanıyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hatice Temel, o gün hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye gitmiş, ardından köyüne dönmüştü. İddianamedeki bilgilere göre Temel, köy içinde yürürken Şükrü E.'nin evinin önünden geçti ve daha önce ameliyat geçiren okul arkadaşını görmek üzere içeri girdi.

İddiaya göre Şükrü E., eşinin evde olmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Temel'in buna karşı çıkıp direnmesi üzerine sanığın onu darp ettiği ve nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülüyor. Hatice Temel, evin giriş kısmında hayatını kaybetti.