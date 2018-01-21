TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında hastanelere getirilen yaralı ve ölülerin tamamının PKK/PYD'li olduğu belirtildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK'ya ait savaş uçakları "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında saat 18.30 itibarıyla belirlenen 113 silahlı PYD/PKK hedefinden 108'ini bombaladı.



Kaynaklar, Afrin'deki hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı teröristler olduğunu bildirdi.



TSK'nın vurduğu hedefler arasında Afrin ilçesinin doğusunda PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanının da yer aldığı öğrenildi.







Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan olarak kullanıyor.

Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.







Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenildi.



