banner961
'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'
Afrin'e Zeyin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Afrin'e Zeyin Dalı Harekatından ilk fotoğraflar
Hükümetten harekata dair açıklama
Hükümetten harekata dair açıklama
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı Harekatı telefonu
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na Zeytin Dalı Harekatı telefonu

'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'

TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında hastanelere getirilen yaralı ve ölülerin tamamının PKK/PYD'li olduğu belirtildi

'Vurulanların hepsi PKK/PYD'li'

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK'ya ait savaş uçakları "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında saat 18.30 itibarıyla belirlenen 113 silahlı PYD/PKK hedefinden 108'ini bombaladı.

Kaynaklar, Afrin'deki hastanelere getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKK'lı teröristler olduğunu bildirdi.

TSK'nın vurduğu hedefler arasında Afrin ilçesinin doğusunda PYD/PKK'nın işgalindeki Minniğ askeri havaalanının da yer aldığı öğrenildi.



Örgüt, sivilleri silah zoruyla TSK'nın hedef alabileceği noktalara götürüp canlı kalkan olarak kullanıyor.
Terör örgütünün böylece "siviller hedef alınıyor" propagandası yapmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.



Afrin kent merkezindeki sivillerin bu nedenle evlerinde gizlendiği, PYD/PKK'lı teröristlerin bir kısmının ise sivil kıyafetlerle evlere girdiği öğrenildi.

 

Etiketler; #pkk #pyd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.