TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
"İşgalci devletin gözetiminde işlenen iğrenç bir suç"

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası!

ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Türk hükümetinin ABD'li yetkilileri, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası!

Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Türk hükümetinin ABD'li yetkilileri, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Haberde söz konusu ses ve görüntü kaydının, Suudi Arabistan Konsolosluğu güvenlik görevlilerinin Cemal Kaşıkçı'yı 2 Ekim'de konsolosluk binasından içeri girdikten sonra gözaltına aldıklarının, Suudi gazeteciyi öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırdıklarına işaret ettiği ileri sürüldü.

Washington Post'a konuşan ABD'li ve Türk yetkililer bahsi geçen kayıtların Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi güvenlik görevlilerinin sorumlu olduğuna dair 'ikna edici ve dehşet verici' kanıtlar sunduğunu ifade etti.

Kayıtlara dair bilgi sahibi olduğu ifade edilen bir kaynak, "Konsolosluk içerisinden alınan ses kaydı, Cemal binaya girdikten sonra neler olduğunu ortaya seriyor. Cemal'in sesini ve Arapça konuşan adamların sesini duyuluyor. Nasıl sorgulandığını, işkence edildiğini ve sonra öldürüldüğünü duyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gazete, kayıtların varlığının Türk yetkililerin gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi yetkilileri sorumlu tutmakta hızlı davranmış olmalarına açıklık getirdiğini vurguladı.

Sputnik

 

Etiketler; #abd #washington post #suudi arabistan #cemal kaşıkçı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Emrah Yıldız - 2 gün önce
ABD istihbaratı, hayati tehlikesini tespit ettiği vatandaşını neden uyarmaz?
Yanıtla Beğenme(0)