ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Türk hükümetinin ABD'li yetkilileri, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Türk hükümetinin ABD'li yetkilileri, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiği ileri sürüldü.



Haberde söz konusu ses ve görüntü kaydının, Suudi Arabistan Konsolosluğu güvenlik görevlilerinin Cemal Kaşıkçı'yı 2 Ekim'de konsolosluk binasından içeri girdikten sonra gözaltına aldıklarının, Suudi gazeteciyi öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırdıklarına işaret ettiği ileri sürüldü.



Washington Post'a konuşan ABD'li ve Türk yetkililer bahsi geçen kayıtların Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi güvenlik görevlilerinin sorumlu olduğuna dair 'ikna edici ve dehşet verici' kanıtlar sunduğunu ifade etti.



Kayıtlara dair bilgi sahibi olduğu ifade edilen bir kaynak, "Konsolosluk içerisinden alınan ses kaydı, Cemal binaya girdikten sonra neler olduğunu ortaya seriyor. Cemal'in sesini ve Arapça konuşan adamların sesini duyuluyor. Nasıl sorgulandığını, işkence edildiğini ve sonra öldürüldüğünü duyabilirsiniz" şeklinde konuştu.



Gazete, kayıtların varlığının Türk yetkililerin gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi yetkilileri sorumlu tutmakta hızlı davranmış olmalarına açıklık getirdiğini vurguladı.



Sputnik



