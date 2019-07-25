ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ait parçaların birinci grup sevkiyatı bugün tamamlandı. 12 Temmuz'da başlayan sevkiyat kapsamında S-400'lerin parçaları 30 kargo uçağıyla Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Sistemin hazır hale getirilmesi için de birleştirme işlemleri sürüyor.

Washington'un tehditleri durduramadı. S-400 füzelerinin sevkiyatı devam etti. İlk tur tamamlandı.



Hava savunma sistemlerine ait parçalar toplamda 30 kargo uçağıyla Rusya'dan Türkiye'ye taşındı ve parçalar birleştirilmeye başlandı. Sisteme ait ikinci grup malzemelerin sevkiyatının da Ankara'ya yapılacağı öğrenildi.



S-400 üzerinden ABD Türkiye F-35 programından askıya almıştı. Programdan çıkartıldığına dair de iddialar gündemdeydi. Ancak herhangi bir belge Ankara'ya iletilmedi.



Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, F-35'ler için Amerika'ya eğitim almaya giden personelin Türkiye'ye dönüş işlemleri de sürüyor. Personeller arasında pilotlar da var.



Öte yandan, NATO görevi kapsamında Fransızlara ait SAMP-T füzelerinin de Türkiye'nin güney sınırlarına konuşlandırılması planlanıyor.



Hali hazırda İtalyan'lara ait SAMP-T füzeleri Kahramanmaraş'ta, İspanya'ya ait Patriotlar ise İncirlik Üssünde yer alıyor. Bunlara ek olarak NATO görevi kapsamında Fransızlara ait SAMP-T füzelerinin de Türkiye'nin güney sınırlarına konuşlandırılması planlanıyor.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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