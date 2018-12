Türk yetkililerin 29 Kasım günü Washington’da 32 finans kuruluşunun tepe yöneticileriyle buluştuğu ortaya çıktı. Türkiye’nin sigorta masraflarını karşılaması şartı ile yüzde 27 faizle tahvil satması önerildi. Teklif ‘Türkiye 4’üncü sınıf risk statüsünde’ olduğu gerekçesiyle reddedildi

Türkiye’nin ABD’de para arayışında olduğu, Washington’da 32 kuruluşla toplantı yapılarak tahvil satılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Toplantıya katılan bir kaynak Aydınlık’a, Türk yetkililerle fon yöneticilerinin 29 Kasım günü Washington’da buluştuğunu açıkladı. Toplantıya 32 finans kuruluşunun en tepe yöneticileri (money manager) davet edildi. Toplantıya katılan finans kuruluşlarının yönettiği para, Türkiye’nin Gayrı Safi Milli Hasılasının 4,3 katı büyüklüğünde.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, katılımcıların Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek ve Berat Albayrak’tan söz ederken ilk adlarını kullanmalarına dikkat çeken Amerikalı katılımcı, bir kuruluş yetkilisinin Mehmet Şimşek için “Kraliçenin prensi” ifadesini kullandığını belirtti.



TAHVİL SATIŞI

Katılımcı, Türk yetkililerin Amerikalı finans kuruluşlarına teklifiyle ve verilen yanıtlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin her türlü sigorta masraflarını kendilerinin karşılaması şartı ile net yüzde 27 faizle tahvil satması gündeme geldi. Ancak Amerikalı finans kuruluşları kredi vermeyi de tahvil almayı da kabul etmediler. Bu arada tahvilleri sigortalayan sigorta şirketleri Türkiye’yi 4’üncü sınıf risk statüsüne koymuşlar. Bu Türkiye’nin para bulmasını çok zorlaştıracak.”



VARLIK FONU

Aydınlık’a bilgi veren kaynağın, toplantıyla ilgili verdiği ayrıntılardan biri de şu: Mehmet Şimşek Amerikalılara, ‘Varlık Fonunu kurduk, yakında Azerbaycan da kuracak ve onlarla birlikte fonlarımızı birleştirip birlikte hareket edeceğiz’ dedi. Buna karşılık Amerikalılar, ‘Azerbaycan’ın petrol, doğalgaz ve diğer zenginlikleri var. Sizin ise bir dolu borcunuz bulunuyor. Azerbaycan neden sizin borcunuza ortak olsun? Bahsettiğiniz konu inandırıcı değil’ diye yanıtladılar.



CEPTEKİLER MASAYA

Toplantıya katılanların anlattığına göre toplantıyı organize eden ve daveti yapan kuruluş aynı zamanda öğrencilere burs veren bir kuruluş. Toplantı sonrası daveti yapan kuruluşun bir yetkilisi, “Şimdi sizi çok lüks bir yere yemeğe götüreceğiz. Herkes cebinde ne kadar nakit varsa ortaya koysun. Bu para öğrenci burslarına gidecek” demiş. 10 dakikada 32 kişiden 38 bin dolar nakit toplanmış.



HEDİYELER

Toplantıda yapılan sohbetler de dikkat çekici. Anlatılanlara göre bir katılımcı, “Tayyip ne kadar bonkör her ay pahalı hediyeler gönderiyor” demiş. Bazıları da Mehmet Şimşek için “Kürt Mehmet” ifadesini kullanmışlar.



FAİZ ÇOK YÜKSEK

Hükümetin ABD’de sıcak para arayışını değerlendiren ekonomistler, ABD’de para arayışını garip karşılamadıklarını belirttiler. Eski bir üst düzey ekonomi yönetimi bürokratı Aydınlık’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Deniz bitti. Acil sıcak paraya ihtiyaç var. Büyüme rakamları ortada. Eksi büyümeye doğru gidiyoruz. Ekonomi yönetimi panik içinde. Ancak gelen bilgiler doğruysa önerilen yüzde 27 faiz yüksek. Şu anda faizler daha aşağılarda görünüyor. Bunun iki nedeni olabilir.

“Birincisi geçtiğimiz günlerde Hazine ihalelerindeki faiz düşürme işi tam bir oyundu. Yabancılara bunu yutturmak mümkün değil. İkincisi seçimler yaklaşırken durum vahim, para bulmak için her yol deneniyor. İkisi de vahim.”



Aydınlık