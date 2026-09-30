“WhatsApp hesabım hacklendi” demişti! MHK soruşturmasında bilirkişi raporunun detayları ortaya çıktı

Bilirkişi, ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından hazırlanan raporu ve soruşturma dosyasını bütün halinde inceledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında hazırlanan raporda, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gözlemci Derneği (TFFHGD) İstanbul Şube Başkanı ve eski yardımcı hakem Ferdi Karadoruk şüpheli konumunda yer alıyor.

İncelemeye göre WhatsApp üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin yüklendiği bildirilen profil hesabı, 11 Ocak 2024'te saat 17.00 sıralarında GSM hattı üzerinden doğrulandı. Aynı tarihte profile bir IP adresi üzerinden erişim sağlandığı da rapora geçti. Yüklenen içeriğin çocukların kullanıldığı müstehcen bir video dosyası olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca bu görüntülerin, internette normal dolaşım yoluyla pornografik sitelerden temin edilebilecek içerikler olmadığı değerlendirmesi yer aldı. Bu tür görüntülerin genellikle paylaşım platformlarında oluşturulan özel gruplarda ve para karşılığında elde edildiği kaydedildi.

HAT KİMİN ADINA KAYITLI, KİM KULLANIYOR?

Bilirkişi incelemesinde, WhatsApp profil hesabının doğrulandığı numaranın suç tarihinde Ferdi Karadoruk tarafından kullanıldığı belirtildi. Karadoruk ise ifadesinde söz konusu hattı 18 yıldır kendisinin kullandığını, hattın annesi adına kayıtlı olduğunu söylemişti.

Karadoruk, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri uygulama üzerinden kendisinin paylaşmadığını savundu. Ocak 2024'te kullandığı WhatsApp hesabının üçüncü kişilerce çalınarak hacklendiğini öne sürdü.

"HACKLENDİM" SAVUNMASINA BİLİRKİŞİ RAPORU

Karadoruk, hesabının ele geçirildiğini 15 Ocak 2024'te WhatsApp'ın destek adresine e-posta göndererek bildirdiğini söyledi. Yaklaşık bir buçuk ay sonra aynı GSM hattı üzerinden hesabını yeniden kullanmaya başladığını da beyan etti.

Bilirkişi, Karadoruk'un emniyet görevlilerine sunduğu e-posta yazışmalarını da inceledi. 15 Ocak 2024 tarihli ve "Whatsapp Account Blocked! IMPORENT LEVEL" konulu e-postada Karadoruk, hesabının erişime engellendiğini belirterek şikayette bulundu. Ancak e-postada hesabın üçüncü kişilerce çalındığına veya hacklendiğine dair bir ifade yer almadı. Raporda, e-postanın gönderildiği tarihin NCMEC raporunun dosya oluşturulma tarihiyle aynı olduğu da kaydedildi. Bilirkişi, NCMEC tarafından raporlanan hesaplara yer sağlayıcıların erişim engeli getirdiğini belirtti. Buna göre WhatsApp hesabının erişime engellenmesi, hesabın üçüncü kişilerce çalınarak hacklenmesiyle aynı durum değil.

Raporda, Karadoruk'un dosyaya sunduğu veriler arasında da suç tarihinde kullandığı WhatsApp profil hesabının üçüncü kişilerce ele geçirildiğini gösteren bir veri bulunmadığı belirtildi. Bilirkişi, sonuç bölümünde yapılan incelemeler neticesinde hesabın üçüncü kişilerce çalınarak hacklendiğine ilişkin dosyada herhangi bir veri olmadığı kanaatine vardığını ifade etti.