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Wikipedia Cemal Kaşıkçı'nın ölüm tarihini duyurdu

Dünya genelinde bilgi ansiklopedisi olarak bilinen "Wikipedia" Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm tarihini duyurdu.

Wikipedia Cemal Kaşıkçı'nın ölüm tarihini duyurdu

29 Nisan 2017'den bu yana ülkemizde erişime yasak olan dijital ansiklopedi Wikipedia'nın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm tarihini yazması dikkat çekti. 

Çeşitli uygulamalar ve VPN'lerle erişim sağlanabilen Wikipedia, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm tarihini 2 Ekim 2018 ölüm yerini ise İstanbul olarak yazdı.

Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde çıkan bir arbede sonucu hayatını kaybettiğini tüm dünyaya duyurmuş fakat ölüm tarihi ile ilgili bir açıklama yapmamıştı. Wikipedia'da yer alan 2 Ekim 2018 tarihi Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluğa giriş tarihi olarak bilinse de ölüm tarihine dair yetkililerden bir açıklama yapılmadı.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Wikipedia #cemal kaşıkçı
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