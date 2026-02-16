X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim problemleri yaşanıyor.

Sosyal medya devi X'te (eski adıyla Twitter) dünya genelinde ve Türkiye'de bağlantı sorunları meydana geldi. Uygulamaya ve masaüstü sürümüne girmek isteyen kullanıcılar, "akış yenilenemedi" uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

Downdetector'e göre 16 Şubat Pazartesi güncel verilerinde de saat 16.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemlendi.

twitter erişim sorunu
