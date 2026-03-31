X çöktü mü? Twitter'da akış neden yenilenmiyor, X neden açılmıyor?
Sosyal medya mecrası X üzerinde vuku bulan erişim engelleri, kullanıcı kitlesinde belirgin bir belirsizliğe yol açtı. 31 Mart günü kaydedilen kısa süreli kesintinin ardından çok sayıda kişi platforma ulaşım sağlayamadı. Sorunun kökenindeki teknik unsurlar ve sistemin rehabilitasyon süreci dikkatle takip edilirken, "Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" soruları dijital mecralarda en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İşte sürece dair son veriler…
X ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcıların raporladığı veriler ve ağ trafiği analizleri, X (Twitter) altyapısında operasyonel bir düzensizlik yaşandığını teyit ediyor. Milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan X, 31 Mart Salı günü kısa süreli ancak etkili bir erişim problemiyle karşı karşıya kaldı.
AKIŞ YENİLENMİYOR VE MEDYALAR YÜKLENMİYOR HATASI
X uygulamasında profil erişimi sağlanmasına rağmen gönderilerin görüntülenememesi, teknik olarak önbellek verilerindeki senkronizasyon kaybına işaret ediyor olabilir. Sistem optimizasyonu için kullanıcıların şu teknik adımları izlemesi öneriliyor:
- Uygulamanın en güncel versiyonunun App Store veya Play Store üzerinden teyit edilmesi.
- Cihazın ayarlar menüsünden X uygulamasına ait "önbelleği temizle" komutunun uygulanması.
- Sorunun uygulama tabanlı olup olmadığını saptamak adına tarayıcı üzerinden giriş denemesi yapılması.
- Wi-Fi ve mobil veri katmanları arasında geçiş yapılarak bağlantı stabilitesinin kontrol edilmesi.