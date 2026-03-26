X'te erişim problemi! X çöktü mü? Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından X'te erişim problemi yaşanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'te, dünya genelinde hissedilen büyük bir erişim sıkıntısı yaşanıyor. 26 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan teknik sorunlar nedeniyle milyonlarca kullanıcı platforma bağlanmakta zorluk çekiyor.

YAPAY ZEKA GROK İLE BAŞLAYAN SORUN GENELE YAYILDI

Sistemdeki erişim problemi ilk olarak sabah saatlerinde X'in yapay zekası olan Grok üzerinde başladı. Grok'ta yaşanan bazı bağlantı problemlerinin ardından, ilerleyen saatlerde arıza tüm sisteme yansıdı. Web tarayıcısında ve mobil uygulamada (app) X'e girmek isteyen kullanıcılar, ana sayfanın hiçbir şekilde yüklenmediğini gördü.

Platformun ana akışının durmasıyla birlikte kullanıcıların karşılaştığı hata tablosu da netleşti. Ana sayfayı açmaya veya yenilemeye çalışan kişiler, akış yerine yalnızca ekranda sabit kalan 'X'e hoş geldin' yazısıyla karşılaşıyor.

Küresel çapta yaşanan bu bağlantı sorununun temel nedeni ve ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor. X'in neden açılmadığına veya sistemin çöktüğüne dair platform yetkilileri tarafından erişim problemiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

