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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Yönetmeliğinde değişiklik

Kamuda Arnavutça ve Boşnakça bilenlere de yabancı dil tazminatı ödenecek

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Yönetmeliğinde değişiklik

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yapılan değişikle, tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça da eklendi.

Buna göre, kamu personelinin yabancı dil tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları gerekecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı #Devlet Personel Başkanlığı #Resmi Gazete #yabancı dil #Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme #yönetmelik
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