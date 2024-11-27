“Yabancı uyruklu polis” iddiasına resmi yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye'de yabancı uyrukluların polis yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
“Yabancı uyruklu polis” iddiasına resmi yanıt
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Merkez tarafından yapılan açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen polislik şartlarına dikkat çekildi. Açıklamada, polis olmanın ilk ve temel şartının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu özellikle vurgulandı.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya kullanıcılarını, özellikle resmi kaynaklardan doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı:

"Uluslararası İkili Anlaşmalar ve Güvenlik İşbirliği Protokolleri kapsamında yabancı uyruklu öğrencilere Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi (İGF) Dekanlığında lisans eğitimi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğünde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İddiaya konu görseldeki yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili protokoller kapsamında ülkemizde eğitim almaya gelen polis adaylarıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim sonunda görevlerini yapmak üzere kendi ülkelerine geri dönmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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