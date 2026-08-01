Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler! Devre mülk çetesi çökertildi!

Ankara merkezli 14 ilde devre mülk sahiplerini mülklerini yabancı yatırımcılara yüksek fiyatla satma vaadiyle kandıran şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler! Devre mülk çetesi çökertildi!
Yayınlanma:

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, devre mülk sahiplerini hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. 

"GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI" KILIFIYLA YABANCI YATIRIMCI YALANI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şebeke, dolandırıcılık faaliyetlerini "gayrimenkul alım-satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri" adı altında yürüterek sisteme yasal bir kılıf uydurdu. Şüpheliler, ağlarına düşürdükleri devre mülk sahiplerine mülklerini yabancı yatırımcılara çok yüksek bedeller karşılığında satacakları vaadinde bulundu.

Satış işlemlerinin gerçekleşmesi yalanıyla ikna edilen mağdurlardan; vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında yüklü miktarlarda para tahsil edildi.

SÖZLEŞME İMZALATIP SIRRA KADEM BASTILAR

Şüphelilerin, mağdurlara güven vermek ve faaliyetlerine tam bir yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri tespit edildi. Herhangi bir alım-satım veya danışmanlık hizmeti sunmayan şebeke üyeleri, paraları tahsil ettikten sonra mağdurları bir süre çeşitli bahanelerle oyaladı. Ardından devre mülk sahipleriyle olan tüm irtibatlarını kestiler. İncelemeler sonucunda, çetenin bu yöntemle 12 mağduru toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Olayla bağlantısı olduğu saptanan toplam 25 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen 14 ildeki baskınlarda, şahıslardan 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Yakalanan 24 şüphelinin ise Kızılcahamam Adliyesi'ndeki yasal işlemleri ve sorgu süreçleri sürüyor.

Balıkesir'de orman yangını büyüyor! 450 hektarlık alan alevlere teslim olduBalıkesir'de orman yangını büyüyor! 450 hektarlık alan alevlere teslim olduYurt
Bursa'da ev yangını can aldı! İtfaiyenin kurtardığı babanın evlat acısı yürekleri dağladı!Bursa'da ev yangını can aldı! İtfaiyenin kurtardığı babanın evlat acısı yürekleri dağladı!Yurt
ankara operasyon
Günün Manşetleri
Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler!
450 hektarlık alan alevlere teslim oldu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması!
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan 52 ilde sosyal medya operasyonu
Bakan Yumaklı acı bilançoyu açıkladı
MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son gün!
CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan kritik açıklamalar"
Ruhsat soruşturmasında sıcak gelişme
Tarım Bakanlığı hileli gıda listesini yeniledi!
Çok Okunanlar
Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler! Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler!
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
5 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 5 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var! Dikkat çatı uçması ve ulaşımda aksama riski var!
En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de! En düşük emekli aylığı kararı Resmi Gazete'de!