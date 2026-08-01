Yabancı yatırımcı yalanıyla milyonluk tuzağa düşürdüler! Devre mülk çetesi çökertildi!

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, devre mülk sahiplerini hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.

"GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI" KILIFIYLA YABANCI YATIRIMCI YALANI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şebeke, dolandırıcılık faaliyetlerini "gayrimenkul alım-satım, danışmanlık ve reklam hizmetleri" adı altında yürüterek sisteme yasal bir kılıf uydurdu. Şüpheliler, ağlarına düşürdükleri devre mülk sahiplerine mülklerini yabancı yatırımcılara çok yüksek bedeller karşılığında satacakları vaadinde bulundu.

Satış işlemlerinin gerçekleşmesi yalanıyla ikna edilen mağdurlardan; vergi, harç, aidat ve tapu masrafı adı altında yüklü miktarlarda para tahsil edildi.

SÖZLEŞME İMZALATIP SIRRA KADEM BASTILAR

Şüphelilerin, mağdurlara güven vermek ve faaliyetlerine tam bir yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri tespit edildi. Herhangi bir alım-satım veya danışmanlık hizmeti sunmayan şebeke üyeleri, paraları tahsil ettikten sonra mağdurları bir süre çeşitli bahanelerle oyaladı. Ardından devre mülk sahipleriyle olan tüm irtibatlarını kestiler. İncelemeler sonucunda, çetenin bu yöntemle 12 mağduru toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Olayla bağlantısı olduğu saptanan toplam 25 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen 14 ildeki baskınlarda, şahıslardan 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari durumda olan 1 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Yakalanan 24 şüphelinin ise Kızılcahamam Adliyesi'ndeki yasal işlemleri ve sorgu süreçleri sürüyor.