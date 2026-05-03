Yağış facia getirdi: Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi... Ölü ve yaralılar var

Malatya’da yağışlı havanın etkisiyle yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Malatya’da etkili olan yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi. Yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA - İHA

