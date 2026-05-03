Yağış facia getirdi: Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi... Ölü ve yaralılar var
Malatya’da yağışlı havanın etkisiyle yolcu otobüsü şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Polatdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA - İHA
🔴 Malatya-Adıyaman kara yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 3, 2026
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/UAGKRBmqRF