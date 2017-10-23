Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Şen, Batı bölgelerinde yarından itibaren yağışların başlayacağını ve perşembe gününe kadar kuvvetli şekilde devam edeceğini belirtti

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen önemli uyarılarda bulundu.



Hava durumuna dair açıklamar yapan Şen, Batı bölgelerinde yarından itibaren kuvvetli yağışların ektili olacağını aktardı.



Şen, yağışların perşembe gününe kadar süreceğini aktarırken yağışlarla beraber sıcaklıkların da 6 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.



Aşırı yağışlara ve su baskınlarına karşı uyaran Şen şu bilgileri paylaştı:



Yarın akşam ve çarşamba sabah Güney Ege ve Batı Akdeniz Bodrum Marmarıs Muğla Antalya AŞIRI YAĞIŞLAR VE SU BASKINLARINA DİKKAT



Yarından itibaren Batıda yağışlar başlıyor Perşembe gününe kadar Konya dahil Marmara ve güney batıda yağışlar kuvvetli



yağışla beraber sıcaklıklarda 4-6 C düşüyor. İç anadolu da yağışlar ekim için bir nebze faydalı olacak toprak nemi artar



Batıdaki yağışların şiddetli olması kuraklık açısından faydalı değil ama gene de su sudur.



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