Yağışlardaki artış yüzde 100'ü geçti! İşte en fazla yağış alan bölgeler

Türkiye'de 2024 yılının ocak ayındaki yağış miktarının artışı verilere de yansıdı. Birçok bölge aşırı yağış alırken çeşitli bölgelerde yeni rekorlar kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2024 Ocak Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2024 yılının ocak ayında gerçekleşen yağışlar, geçen yılın ocak ayı yağışlarına kıyasla yüzde 100'den fazla arttı.

Türkiye genelindeki ocak ayı yağışları, uzun yıllar normaline göre ise yüzde 25 artış gösterdi. 1991-2020 döneminde ocak ayında 69,8 kilogram olan yağış normali, bu yılın ocak ayında 87,5 kilogram ölçüldü.

BİRÇOK İLDE REKOR YAĞIŞ MEYDANA GELDİ

Geçtiğimiz ocak ayında, Ege ve Akdeniz bölgeleri hariç tüm bölgelerde yağışlar arttı. En fazla artış yüzde 68 ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü.

Yağışlar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde yüksek oranda artarken, Giresun, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yüzde 100'ün üzerinde artışlar kaydedildi.

Hakkari, Siirt ve Şırnak son 64 yılın en yüksek, Van ve Bitlis ise en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı. Normallerine göre Antalya'nın batısı, Aydın, Denizli, Burdur ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışlar yüzde 40'ın üzerinde azaldı.

EN FAZLA VE EN AZ YAĞIŞ ALAN İLLER BELLİ OLDU

En fazla yağış 226,4 kilogram ile Rize, en az yağış 33,9 kilogram ile Kars'ta ölçülürken, normaline göre en fazla azalma yüzde 30 ile Denizli'de kaydedildi.

Türkiye genelinde uzun yıllar ocak ayısı ortalaması 15,4 yağışlı günken, yağışlı gün sayısı İstanbul çevresi, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Rize, Artvin sahil şeridi ile Bitlis ve Siirt çevrelerinde 20-25 gün aralığında, Denizli ve Uşak çevrelerinde ise yer yer 10 günün altında ölçüldü.