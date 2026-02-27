Yağışlarla sular altında kalmıştı: Antalya-Konya karayolunun son hali görüntülendi

Yaklaşık 10 gün önce Antalya’da etkili olan sağanak yağışın ardından Konya-Antalya karayolunun bazı bölümleri sular altında kalmış, yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmıştı.

Yetkililer, yoğun yağış nedeniyle yol platformunun su altında kaldığını ve sürücülerin can güvenliği açısından güzergahın trafiğe kapatıldığını açıklamıştı. Özellikle düşük kotlu alanlarda su birikintilerinin oluştuğu ve bu nedenle trafik akışının güvenli şekilde sağlanamadığı ifade edildi.

EYNİF OVASI’NDA SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirildi. Ancak suyun tamamen tahliye edilmemesi nedeniyle yol henüz trafiğe açılmadı.

Konya istikametine doğru Gembos Ovası’na yakın noktada ise su seviyesinin halen yüksek olduğu kaydedildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Yolun ulaşıma kapatılmasının ardından sürücüler Akseki ve Manavgat güzergahlarına yönlendirildi. Trafik akışının bu alternatif yollar üzerinden sağlandığı belirtildi.

Karayolları ekiplerinin suyun tahliyesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, suyun tamamen çekilmesinin ardından zemin hasarının da detaylı şekilde inceleneceği aktarıldı.