Yağma suçundan 10 yıl cezası bulunan firariler yakalandı

Gaziantep’te, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Yakalanan M.G. ve C.K. isimli şüpheliler sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda, yağma suçundan 10 yıl kat’i hapis cezası ile aranan M.G. ve C.K. isimli şüpheliler yakalandı.



Yakalanan şüpheli şahıslar, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.