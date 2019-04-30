Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.
Verilere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın yarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl ve Tunceli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, doğusu akşam saatlerinde güneydoğu, yarın öğle saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı ile yarın öğle saatlerinde geneli zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
ulusal.com.tr
Türkiye'de etkili olan güneşli havaların ardından yağmur haberi geldi. Meteoroloji, perşembe gününden itibaren tüm yurtta sağanak yağış beklendiğini belirtti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.