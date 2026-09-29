Yahşihan Belediyesi'ne operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik kararıyla eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da aralarında yer aldığı 15 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 2 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla işlem yürütülürken, firari durumdaki bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.