Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Eski başkanlar Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz da soruşturmada: 31 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında şafak operasyonu düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Eski başkanlar Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz da soruşturmada: 31 gözaltı
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Aralarında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 36 şüpheliye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: ESKİ BAŞKANLAR SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte polisin çalışmaları sonucu şu detaylara ulaşıldı:

Eski Başkanlar Listede: Soruşturma kapsamında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

31 Şüpheli Yakalandı: Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Firari ve Cezaevi Durumu: Şüphelilerden 1'inin halihazırda başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken, firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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