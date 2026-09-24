Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Eski başkanlar Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz da soruşturmada: 31 gözaltı

Aralarında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da bulunduğu 36 şüpheliye yönelik 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: ESKİ BAŞKANLAR SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan adli süreçte polisin çalışmaları sonucu şu detaylara ulaşıldı:

Eski Başkanlar Listede: Soruşturma kapsamında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

31 Şüpheli Yakalandı: Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Firari ve Cezaevi Durumu: Şüphelilerden 1'inin halihazırda başka bir suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken, firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.