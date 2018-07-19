İsrail parlamentosu tartışmalara neden olan 'Yahudi ulus devlet' yasasını kabul etti. 'Yahudi Ulusal Devlet Yasa Tasarısı'nda sadece Yahudilerin girebildiği yerleşim bölgelerinin oluşturulması, Arapça'nın resmi dil olmaktan çıkarılması ve dünyadaki tüm Yahudilere İsrail'e dönme hakkı tanınması gibi tartışmalı maddeler bulunuyor. Öte yandan İsrail parlamentosu bir diğer yasayla, savunma bakanı ile başbakanın elinden savaş ilan etme yetkisini aldı.

İsrail'de tartışmalı 'Yahudi ulus devlet' yasası kabul edildi.



Parlamentodan geçen "Yahudi ulusunun devleti" yasasıyla daha önce resmi dil sayılan Arapça'ya sadece özel statü tanındı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Yahudi yerleşimlerinin inşaasına devam edilmesi ise "ulusal bir çıkar" olarak tanımlandı.



Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir.

İsrail bir Yahudi devletidir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır.

Hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır.

Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır.

Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti birleşmiş Kudüs'tür.



Muhalefetin itirazlarına karşın iktidardaki Likud Partisi'nin sunduğu yasa tasarısı, 55 ret oyuna karşılık 62 'evet' oyuyla parlamentodan geçti. Arap milletvekilleri ve Filistinliler 'ırkçı' olarak nitelendirdikleri yasanın 'ülkedeki apartheid uygulamasını yasallaştırdığını' söyledi.



Yasanın kabul edilmesinin ardından Arap milletvekilleri tasarının yazılı olduğu kopyaları yırtarak yasayı protesto etti. Protesto nedeniyle parlamentoda tansiyon artarken, görevliler Arap milletvekillerini parlamento salonundan dışarı çıkardı.



Yasaya destek veren milletvekilleri ise tasarının onaylamasının ardından Başbakan Benyamin Netanyahu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Öte yandan İsrail parlamentosu, savunma bakanı ile başbakanın elinden savaş ilan etme yetkisini aldı.



Knesset'in Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile Başbakan Benyamin Netanyahu'dan savaş ilanı yetkisini alması, İsrail'in Suriye üzerinden İran'la savaşa tutuşmanın senaryolarının konuşulduğu bir döneme denk geldi.



ulusal.com.tr