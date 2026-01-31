Yakalama kararı çıktı: Çağrı Taner, Enes Batur, Nisa Bölükbaşı, Barış Murat Yağcı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması magazin ve sosyal medya dünyasını sarstı. Çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen 9 ünlü isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında emniyet birimleri harekete geçti. Gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, aralarında ünlü komedyen Hasan Can Kaya, rap şarkıcısı Emirhan Çakal ve sosyal medya fenomeni Reynmen’in de bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

9 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma dosyasında adı geçen ancak operasyon anında yurt dışında oldukları tespit edilen şüpheliler için savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılanlar arasında YouTuber Enes Batur, sosyal medya fenomeni Çağrı Taner ile Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Yurt dışında bulunmaları sebebiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 kişilik liste şu şekilde:

Enes Batur Sungurtekin

Barış Murat Yağcı

Ecenaz Üçer

Kemal Can Parlak

Çağrı Taner

Turgut Ekim

Barbaros Dikmen

Yaren Alaca

Nisa Bölükbaşı

