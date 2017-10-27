Balık sezonu açılalı 2 ay oldu ancak fiyatlar hâlâ istenilen düzeye düşmedi. Esnaf balık azlığından, vatandaş ise fiyatların yüksekliğinden şikâyetçi...

Bu yıl balık tezgahları geçen yıla oranla çeşitlilik açısından yetersiz kaldı. Yakalanan balık miktarı yüzde 30 azaldı.Denizlerde balığın azalmasının birçok nedeni var. Balık çeşitleri ile stoklarının düşüş nedenlerini, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Saadet Karakulak Ulusal Kanal'a anlattı.Karakulak azalmanın asıl sebebinin aşırı avlanma olduğunu söyledi.Esnaf, fiyatların hala düşmediğini denizden yeteri kadar balık gelmediğini söyledi.Duruma alışmış gibi görünen vatandaş ise bütçesine en uygun balığı bulup alıyor.