Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci hükumetin ikinci teklifini bekliyor

Kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu iş sözleşme sürecinde hükumetten ikinci teklif bekleniyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Kamuda çalışan 600 bin işçinin toplu iş sözleşme sürecinde hükumetten ikinci teklif bekleniyor. Müzakerelerde işçiyi temsil eden iki konfederasyondan biri olan HAK-İŞ sürece ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Genel Başkan Mahmut Arslan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la görüştüklerini belirterek sürecin masada bitmesi için destek istediklerini anlattı.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin toplu sözleşme süreci hükumetin ikinci teklifini bekliyor. Sürecin uzadığından şikâyetçi olan HAK-İŞ Konfederasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan çözüm istedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında heyet görüşme sonrası açıklama yaptı. Arslan, hükumetin ilk teklifinin çok düşük olması nedeniyle işçiye bildirilmediğini vurguladı.

Arslan, sürecin çok uzamasının da işçinin aleyhine olduğuna dikkat çekti.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu Başkanı Devlet Sert de işçilerin çalıştıkları alanlara göre başka sorunları olduğunu belirterek çözüm aradıklarını anlattı.

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