‘Yalan tanıklık’ iddiası: Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın da adının geçtiği ‘Gezi Parkı’ soruşturması kapsamında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar açıklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
‘Yalan tanıklık’ iddiası: Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
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Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın da adının geçtiği ‘Gezi Parkı’ soruşturması kapsamında “yalan tanıklık” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada karar açıklandı.

Mahkeme, Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak her iki isim için de hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu karar, sanıkların belirli bir denetim süresi boyunca benzer bir suç işlememesi halinde cezanın infaz edilmeyeceği anlamına geliyor.

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