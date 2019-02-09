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Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Yalçın Menteş, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları ve yurttaşlar Menteş'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

59 yıllık yaşamının özetini oğlu işte bu sözlerle anlattı. İstanbul'da bugün, çalışma hiç bitmeyen, usta sanatçı Yalçın Menteş'e hüzünlü veda vardı.

Menteş, önceki akşam yaşama gözlerini yummuştu. Türk tiyatro sanatçısı, televizyonların gülerken düşündüren oyuncusu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Menteş için Kadıköy'deki Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından Türk bayrağına sarılı tabutu Bostancı'daki Tatarağası Cami'ne götürüldü.

Cenaze törenine, sanatçı dostları ve vatandaşlar katıldı.

Menteş'in eşi ve oğlu da camide taziyeleri kabul etti. 

Yalçın Menteş'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığında toprağa verildi. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Yalçın Menteş
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