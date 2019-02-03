Vatan Partisi Aydın'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası örgütünün düzenlediği toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yalçın Büyükdağlı ile Kuşadası Belediye Başkanı adayı İbrahim Ergül de katıldı. Büyükdağlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun seçim vaatlerini yerine getirmediğini söyledi.

Vatan Partisi Kuşadası'nda aday tanıtım kahvaltısı düzenledi. Toplantıya Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı ile Kuşadası adayı İbrahim Ergül de katıldı. Büyükdağlı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na çarpıcı eleştiriler yöneltti. Büyükdağlı "Jeotermal santrallere büyükşehirin ruhsat ve izin verdiğini ama denetlemediğini" söyledi.



Büyükdağlı, Çerçioğlu'nun seçim vaatlerini yerine getirmediğini belirtti.



Vatan Partisi Kuşadası Belediye Başkan adayı İbrahim Ergül ise ilçede turizmi yeniden ayağa kaldırmak için herşey dahil sisteminden yarım pansiyon sistemine geri döneceklerini söyledi. Sinema yönetmeni olan Ergül, Kuşadası'nda hiçkimsenin bilmediği 40 bin metrekarelik devasa film stüdyoları olduğunu, bu stüdyoların 3 tane büyük Hollywood stüdyosunu içine alabileceğini açıkladı. Kuşadası'nı dünya sinema ve dizi endüstrisine kazandırabileceklerini anlattı.



Ergül, ayrıca Kuşadası'nda mikroçip üretimi için Çin ile işbirliğine gideceklerini söyledi. Vatan Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Handan Ersin ise, Atatürkçü kamucu belediyecilik vurgusu yaptı.



Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Bahattin Nazlı ise seçimde vatandaşın önüne konulacak ittifak seçeneklerinin çıkmaz yol olduğunu söyledi.



Toplantıda Vatan Partisi adaylarının Aydın ve Kuşadası için hazırladıkları seçim programları tanıtıldı.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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