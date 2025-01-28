Yalı Çapkını 92. bölüm fragmanı! 92.Bölüm 2. fragman çıktı mı?

Yalı Çapkını Yeni Bölüm Yayın Tarihi Ne Zaman?

Yalı Çapkını’nın yeni bölümü, 2 Şubat 2025 Cuma günü Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin her hafta olduğu gibi bu hafta da saat 20:00’da yayınlanması planlanıyor. Yeni bölümde, son bölümde yaşanan olayların sonuçları ekrana taşınacak ve izleyiciler nefes kesen sahnelerle karşılaşacak.

Özellikle Ferit, Seyran ve Suna’nın vurulma anı, dizinin heyecanını artırırken, bu olayın sonuçlarının nasıl şekilleneceği yeni bölümde netlik kazanacak.