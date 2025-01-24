Yalı Çapkını 92. Bölüm tek parça full İzle!

STAR TV ekranlarından Yalı Çapkını dizisinin son bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümü (yeni bölüm) izlenebilir terminal haberimizde. İşte Star TV'nin dizisi Yalı Çapkını ile ilgili merak edilenler ve Yalı Çapkını 92. bölüm izle linki...

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in yazdığı "Yalı Çapkını" dizisi STAR TV ekranlarında buluşuyor. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını Gaziantepli Korhan Ailesi'nin başına gelenleri anlatıyor.

YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM KONUSU NE?

Ferit ve ailesi büyük bir krizin pençesine düşerken, Büyük Hanım’ın entrikaları her şeyi daha karmaşık hale getirir. İfakat’in yaşadığı travma, ailenin geçmiş hesaplaşmalarını gün yüzüne çıkarırken, Ferit’in öfkesini kontrol etmekte zorlandığı anlar, ailenin geleceğini tehlikeye atacak bir noktaya gelir. Bu sırada Suna’nın istenmesi ve aileden bir başka kadının daha hedef alınması, Seyran’ı ve diğer kadınları tehdit eden tehlikeyi daha da büyütür. Ferit’in intikam arzusu, onu daha karanlık bir yola iterken, Halis Ağa aileyi toparlamaya çalışır.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimlerle oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) İZLE

Yalı Çapkını dizisinin STAR TV'de 24 Ocak günü yayınlanan 92. bölüm tek parça full izlenebilir dizi izle linki aşağıdadır.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler