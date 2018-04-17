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Yalıya çarpan geminin haczine itiraz

Beykoz'daki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' gemisinin sahibinin avukatı, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, miktarın düşürülmesini talep etti.

Yalıya çarpan geminin haczine itiraz

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin sahibinin avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener,gemiye konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz ederek, miktarın düşürülmesini istedi.

AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Ülgener, Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 50 milyon dolar tutarındaki ihtiyati haciz kararına yönelik itiraz dilekçesi sunduğunu belirterek, miktarın düşürülmesini talep ettiklerini ifade etti.

Ülgener, "İstenen rakam Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarda getirilen sorumluluk sınırlarından daha fazla. Mahkemeye, rakamın uluslararası anlaşmalar seviyesine indirilmesi talebiyle başvurduk. Henüz bir karar verilmiş değil." dedi.

Olay
İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinesinin tamamen durması nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

Olayın ardından hasara uğrayan yalının sahipleri adına başvurulan Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetmişti. Aynı mahkeme, geminin kaptanı ve iki personelinin, deniz kaza raporu hazırlanması için tanık olarak ifadelerine başvurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #beykoz
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