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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından "ByLock" açıklaması

Cumhuriyet Başsavcısı Özgür, "İradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır" dedi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından "ByLock" açıklaması

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, "İradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Başsavcı Özgür, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiğini hatırlattı. 

Özgür, "Bu haliyle iradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Haklarında dava açılan kişilerle ilgili listelerin, ağır ceza mahkemelerine gereği için gönderildiğini belirten Özgür, halen soruşturması süren şahıslar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yalova #bylock
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