banner999
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Trabzon merkezli FETÖ operasyonu
Trabzon merkezli FETÖ operasyonu
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış
ABD ile Çin'den önemli adım
ABD ile Çin'den önemli adım

Yalova'da deprem (2 Aralık 2018 son depremler)

Yalova yine sallandı. Çınarcık'ta gece geç saatlerde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü

Yalova'da deprem (2 Aralık 2018 son depremler)

Yalova da yine deprem paniği yaşandı. Depremin merkez üssü  Yalova’nın Çınarcık ilçesi olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, deprem saat 00:36'da  3.4 şiddetinde yaşandı.

Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #yalova #deprem #son depremler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.