Yalova yine sallandı. Çınarcık'ta gece geç saatlerde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği 13.73 kilo metre olarak ölçüldü

Yalova da yine deprem paniği yaşandı. Depremin merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, deprem saat 00:36'da 3.4 şiddetinde yaşandı.



Deprem yerin 10 km derinliğinde meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.



AFAD verilerine göre deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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