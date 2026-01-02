Yalova'da 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama

Yalova'da 3 polis memurunun şehit düştüğü, 6 teröristin ölü ele geçirildiği DEAŞ operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi.

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ve 3 polisin şehit olduğu operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 şüphelinin adli süreçleri tamamlandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta meydana geldi. DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon sırasında, şüphelilerin bulunduğu bir evden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Açılan ilk ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu. Çıkan çatışmada ayrıca 8 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle bölgede sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sonucunda 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonun hedefindeki adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk ise ekipler tarafından sağ olarak tahliye edildi.

KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Saldırının hemen ardından kent genelinde operasyonlar genişletildi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çatışmanın yaşandığı evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da bulunduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 26'sı tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

