Yalova’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Yalova’da 4, Ankara’da ise 1 şüpheli yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer 1 kişinin ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.