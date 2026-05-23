Yalova’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Yalova ve Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere göç merkezine teslim edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yalova’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Yalova’da 4, Ankara’da ise 1 şüpheli yakalandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer 1 kişinin ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.

Sumud aktivistlerini taciz eden Ben-Gvir’e tepki büyüyor: Ülkeye girişi yasaklandıSumud aktivistlerini taciz eden Ben-Gvir’e tepki büyüyor: Ülkeye girişi yasaklandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

deaş yalova
Günün Manşetleri
“Bugün İran’a söylenen sözler yarın Türkiye’ye yönelecektir”
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı
Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı
955 milyon liralık vurgunda yeni gelişme!
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 48 ili vuracak! İşte o şehirler Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 48 ili vuracak! İşte o şehirler
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacak verecek meselesi kanlı bitti
İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarında son durum ne?