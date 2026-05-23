Yalova’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Yalova ve Ankara’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı. Bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere göç merkezine teslim edildi.
Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında Yalova’da 4, Ankara’da ise 1 şüpheli yakalandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğer 1 kişinin ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı