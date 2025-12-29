Yalova’da DEAŞ operasyonunda çatışma: 7 polis memuru yaralandı

Yalova'da polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan polisler olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Daha sonra Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 7 polisin yaralandığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yalova Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik planlı olarak gerçekleştirilen operasyon sırasında meydana gelen olayda 7 polis memuru yaralanmıştır. Olay kapsamında, Bursa ilinden Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek operasyonel destek sağlanmıştır. Yaralanan 7 polis memuru derhâl hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelere göre yaralı personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde güvenlik önlemleri ve müdahale çalışmaları, takviye kuvvetlerin katılımıyla kontrollü şekilde devam etmektedir.”

BURSA’DAN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Operasyona Bursa’dan sevk edilen Özel Harekât ekipleri de destek veriyor. Bölge güvenlik çemberine alınırken çevrede geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Operasyonun Yalova’da Elmalık Yolu ile İsmetpaşa Mahallesi ve Çömlek Mahallesi olarak bilinen bölgede yaşandığı öğrenildi.

Çatışmaların bölgede devam ettiği bildirilirken, güvenlik gerekçesiyle elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor…